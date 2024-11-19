Рост цен на зимние шины отрицательно сказался на их продажах

С ростом цен на шины в России отмечается снижение их продаж. Данные Центра развития перспективных технологий говорят о том, что в октябре заметно выросла цена на зимние шипованные шины. Средняя стоимость достигла 7 674 рублей, что на 16% выше прошлогоднего показателя.

Рост цен на 13% отмечен и у нешипованных зимних покрышек — до 7 472 рублей, а также на 12% у летних — до 6 225 рублей.

Параллельно с удорожанием шин зафиксировано снижение объёмов реализации зимних шин от 2 до 7%, что зависит от типа покрышек. Эксперты рынка уверены, что на снижение продаж влияет рост стоимости этой группы товаров.

Вероятнее всего, что экономия стала причиной снижения спроса — водители продолжают ездить на изношенных шинах. Не стоит исключать покупку новой машины, которая может продаваться с комплектом покрышек, а также рачительных автовладельцев, которые не покупают новые шины в ожидании снижения цен на них.

По статистике ЦРПТ, российские водители по-прежнему предпочитают шипованные шины нешипованным, что подтверждают и производители покрышек.

Специалисты советуют заранее покупать сезонные шины, чтобы избежать и удорожания, и ажиотажа на них. Перед покупкой стоит сравнить цены в разных магазинах, в том числе и онлайн. При ограниченном бюджете можно найти подержанные шины в хорошем состоянии или шипованные с пробегом.