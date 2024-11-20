Дилер Lada в Дубае начал принимать заказы и готов предоставить тест-драйв

Автомобили Lada можно заказать в Дубае, сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора автомобилей Pearl Plus Motors. В компании сообщили, что на российские автомобили уже получено несколько заказов.

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В модельной линейке представлены седан Granta, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. Эти машины представлены у дилера в единственном экземпляры и доступны для тест-драйва. Также клиенты могут оформить на них заказ.

Цена на авто не уточняется, так как рассчитывается для каждого заказа индивидуально, но, например, стоимость заказанных Niva Legend - около 70 тысяч дирхамов (1,9 млн рублей).

В настоящее время Pearl Plus Motors проводит подготовку к старту продаж, которая займёт несколько месяцев. На площадке дистрибьютора будет оборудован дилерский склад, открыт официальный сервисный центр.

Срок доставки российских автомобилей в ОАЭ составляет от двух до трех месяцев.

Ранее "РГ" рассказывала, что в ОАЭ начал работу сайт Lada.