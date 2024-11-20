Минтранс готовит запрет на управление электросамокатами лицам до 16 лет

Минтранс РФ запретит управлять самокатами подросткам. В министерстве транспорта России готовят поправки в правила дорожного движения, согласно которым будет увеличен минимальный возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). По данным IZ.RU, если сегодня ездить на электросамокатах и гироскутерах можно с 14 лет, то в случае принятия поправок, подростки смогут управлять техникой только с 16 лет.

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«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

Какие образом будут регистрировать электросамокаты, пока не уточняется.

Политик отметил, что в ближайшее время Минтранс завершит работу над поправками, после чего они будут вынесены на общественное обсуждение.

Тем временем штрафы за нарушение правил кикшеринга могут перейти городскому управлению. Крупнейшие сервисы аренды самокатов — Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» — ведут переговоры с департаментом транспорта Москвы о передаче функции взимания штрафов за нарушения правил пользования самокатами.