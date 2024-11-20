В России снова продается кроссовер Kia Sorento

В Россию вернулся рестайлинговый кроссовер Kia Sorento по цене от 5,5 млн рублей. Обновленная версия корейского кроссовера Kia Sorento 2024 модельного года приехала в Россию. Об этом узнали эксперты в ходе мониторинга авторынка. Цены на кроссовер стартуют от 5,65 млн рублей за базовую комплектацию Comfort, а версия Luxe предлагается за 5,95 млн рублей.

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Автомобиль очень популярен у покупателей за универсальность и богатое оснащение, а теперь он стал еще более инновационным. Kia Sorento 2024 оснащен бензиновым мотором объемом 2,5 л мощностью 179 л.с. и АКП. Привод – полный, он обеспечивает проходимость на любых дорогах, а система помощи при старте в гору и спуске поможет справиться с разными условиями эксплуатации.

В версии Sorento есть системы ABS, ESP, антипробуксовочная система, подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки и оконные шторки. Комфорт обеспечивают двухзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, обогрев руля и зеркал, а также круиз-контроль. Мультимедиа имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth, USB и 12-вольтовую розетку.

Версия Luxe отличается отделкой салона из кожи, есть электропривод сидений с поясничной поддержкой, электропривод крышки багажника, а также система помощи при парковке, включая передний и задний парктроник. Такую комплектацию дилер в Нижнем Новгороде предлагает за 5,95 млн рублей.