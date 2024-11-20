Эксперт протестировал FAW Besturn X80 и рассказал о плюсах и минусах

FAW Besturn X80 был одной из первых ласточек китайского концерна на российском рынке. Кроссовер с доработанным шасси Mazda6 продавался у нас недолго, но успел найти немало покупателей. Эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах модели, которую можно купить на вторичке за 1,5 млн рублей.

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Единственный двигатель - атмосферник 2.0 литра мощностью 142 л.с., родословная которого восходит к той же "Мазде", но в отличие от исходника проблем с заслонками впускного трубопровода у "китайца" нет. Оцениваемый ресурс - 300 тысяч км, но автомобили с такими пробегами в продаже не встречаются. До 200 тысяч км серьёзных поломок случиться не должно, однако те, кто разменял первую сотню тысяч, должны помнить о необходимости возить с собой канистру с маслом: его расход увеличивается из-за залегания поршневых колец. Также засоряется клапан EGR, могут подтекать сальники, хандрить термостат.

Версии с МКП встречаются нечасто, и к ним нет претензий. Гидроавтомат - вариация на тему коробки Aisin TF‑60SN, которая знакома нам по многим моделям Volkswagen и Skoda (индекс 09G), рассказывает эксперт, отмечая, что агрегат ранней генерации, крепкий по железу, но склонный к перегреву и не очень расторопный. При адекватной эксплуатации без сильных нагрузок, регулярной замене масла (40-45 тысяч км) и контроле его уровня АКП выдержит 200-250 тысяч км.

В плане коррозионной стойкости машина себя показала неплохо, но вот проблемы с дренажом и уплотнителями присутствуют, в результате чего воду можно обнаружить под ковриком переднего пассажира или в багажнике.

Подвеска жестковата, но надёжна, слабую "шумку" салона дополняют "сверчки" и плохая фурнитура крепления элементов обшивки, могут наблюдаться проблемы с электрикой.

К числу более серьёзных минусов, по мнению специалиста, следует отнести дефицит запчастей и низкую ликвидность.

За те же 1,5 млн рублей Зиновьев рекомендует также присмотреться к Dongfeng AX7, Hyundai Creta, Lifan X70, Renault Duster.