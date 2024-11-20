Раскрыты подробности о рестомоде TWR Supercat на базе Jaguar XJS

Британская компания TWR завершает разработку своей первой после возрождения модели — монструозного рестомода Supercat с компрессорным V12, механической коробкой передач и задним приводом, будет выпущено только 88 экземпляров.

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Компанию TWR (не путать с TVR) основал в 1975 году британский гонщик Том Уолкиншоу, она специализировалась на разработке и производстве гоночных автомобилей. Пика своего развития TWR достигла в 1980-х, в период сотрудничества с компанией Jaguar: сконструированные TWR спортпрототипы Jaguar XJR-9 и Jaguar XJR-12 выиграли легендарный суточный марафон в Ле-Мане в 1988 и 1990 годах соответственно. При участии TWR были созданы также два выдающихся дорожных суперкара Jaguar — XJR-15 и XJ220. В 1990-х TWR рассталась с Jaguar и ввязалась в дорогостоящую авантюру с командой Arrows в Формуле-1, не добилась успеха и в начале 2000-х прекратила существование из-за финансовых проблем. Том Уолкиншоу умер в 2010 году в возрасте 64 лет.

Возродил компанию TWR в 2020 году Фергюс Уолкиншоу, сын Тома Уолкиншоу от первого брака. Новая компания со штаб-квартирой в Ньюбери (графство Беркшир) называется TWR Performance LTD, впервые она публично заявила о себе в октябре прошлого года и пообещала стать достойным наследником славы оригинальной компании TWR, хотя, по сути, кроме имени от старой компании ничего не осталось, весь бизнес Фергюс Уолкиншоу и его деловой партнёр Джон Кейн выстраивают с нуля.

TWR Performance позиционирует себя как инжиниринговая компания и производитель эксклюзивных спорткаров, в её штате трудятся выходцы из компаний McLaren, Ferrari и Porsche, а также гоночных команд Williams, Mercedes-Benz и Renault. В апреле этого года TWR Performance показала свою дебютную модель — рестомод Supercat на базе купе Jaguar XJS, а на этой неделе опубликованы новые фотографии, раскрыты дизайн интерьера и дополнительные технические подробности.

Jaguar XJS считается одной из икон стиля 1970-х, его гоночные версии производила прежняя компания TWR. При разработке рестомода оригинальный образ Jaguar XJS, придуманный британцем Малькольмом Сэйером, был полностью переработан молодым дизайнером Кизилом Салимом в сотрудничестве с фешен-стилистом Магнусом Уолкером: исходные пропорции купе сохранены, но всё наружное оперение новое, оно изготовлено из углепластика и тщательно продуто в аэродинамической трубе.

Новый обвес получился довольно громоздким, крылья заметно распухли, корма получила весьма залихватский спойлер и развитый диффузор — всё это нужно для обеспечения достаточной прижимной нагрузки на высоких скоростях. Исходная форма фар и фонарей сохранена, но начинка у них современная, светодиодная.

Для производства каждого рестомода нужен достаточно хорошо сохранившийся оригинальный дорожный Jaguar XJS с 5,3-литровым мотором V12, который в стоке выдавал до 322 л.с. В дело идут остов кузова и блок цилиндров двигателя. Остов тщательно реставрируется и оснащается усилителями. Блок цилиндров растачивается до 5,6 л, получает новую систему смазки с сухим картером, новые головки блока цилиндров с новыми клапанами и новыми распредвалами, но основной прирост производительности даёт приводной нагнетатель с интеркулером. Заявленная итоговая отдача переработанного мотора — около 660 л.с. и 700 Нм, предельная частота вращения коленвала — 7750 об/мин.

Коробка передач у рестомода — только 6-ступенчатая «механика», вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Компания TWR Performance в привязке к дебютной модели сознательно отказалась от лишней автоматизации и электрификации, чтобы сохранить аналоговый дух исходного Jaguar XJS. Шасси, разумеется, тоже комплексно обновлено: переработанная и тщательно настроенная подвеска оснащена адаптивными амортизаторами, за доплату будут доступны карбон-керамические тормоза и система подъёма передней части кузова для проезда крупных дорожных неровностей. Снаряженная масса TWR Supercat составит около 1500 кг.

Салон рестомода сохранил оригинальную планировку Jaguar XJS, но все панели получили новую отделку из кожи и полированного металла, спереди установлены новые спортивные кресла, а задние сиденья демонтированы. Стоковый аналоговый щиток приборов уступил место большому экрану, но он при этом воспроизводит дизайн оригинальных шкал, стрелочек и лампочек.

В центр передней панели врезан мультимедийный экран, поддерживающий смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Система микроклимата, аудиосистема и вся прочая электротехника — полностью новые, все кнопки и выключатели тоже новые.

Тираж TWR Supercat составит 88 экземпляров в честь победы Jaguar XJR-9 в Ле-Мане 1988 года. Цена — от 225 000 фунтов стерлингов (28,4 млн рублей в переводе по текущему курсу) без учёта налогов и стоимости донорского автомобиля. Отгрузка заказанных машин клиентам начнётся летом следующего года.