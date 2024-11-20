Мошенники похитили Lamborghini Huracan с помощью электронной почты

Мошенники похитили Lamborghini Huracan, подменив адрес доставки суперкара. По данным издания Carscoops, жертвой злоумышленников стал знаменитый американский бейсболист Крис Брайант. Спортсмен заказал доставку итальянской модели из Колорадо в Лас-Вегас. Однако в указанную дату автомобиль не появился в пункте назначения. Оказалось, что хакеры взломали электронную почту компании-перевозчика.

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По данным американской полиции, транспортная компания потеряла контроль над деловой перепиской с клиентами. После обращения правоохранительным органам понадобилось около недели, чтобы найти похищенный суперкар, который отыскали благодаря дорожным камерам.

В ходе расследования полицейские наткнулись на несколько похожих случаев. В результате оперативных мероприятий сотрудники ведомства нашли еще два угнанных автомобиля, а также задержали мошенников, которые занимались похищением и подделкой документов. Следователи считают, что благодаря доступу к электронной почте злоумышленники могли организовать нелегальную транспортировку машин по всей стране.

В конце августа стало известно, как на уловку мошенников попался голливудский актер Аарон Пол. Тогда звезда сериала «Во все тяжкие» рассказал, как потерял Ford Torino 1969 года в мастерской.