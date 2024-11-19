Jeep стилизовал Wrangler под армейский Willys времен Второй Мировой войны

Jeep представил спецверсию гибридного внедорожника Wrangler, посвященную классическому Willys образца 1941 года. Об этом сообщает пресс-служба Stellantis (в этот концерн входит марка Jeep).

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«Спустя восемь десятилетий после того, как мы закрепили репутацию вездеходных возможностей, простого дизайна и прочной универсальности, дух оригинального Willys MB продолжает жить во всем, что мы делаем в бренде Jeep», — отметил глава бренда Jeep в Северной Америке Боб Бродердорф.

Пятидверная версия Wrangler окрашена в защитный цвет, она получила 17-дюймовые легкосплавные диски с внедорожными шинами, а также кресла с бежевой обивкой. На кузове автомобиля — наклейки, имитирующие трафаретные надписи, которые наносились на армейские машины США в период Второй мировой войны.

Силовая установка гибридного Wrangler включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя.