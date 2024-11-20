Верховный суд не признал право ПАЗа на товарный знак PAZ
ВС РФ не признал право завода ПАЗ на товарный знак PAZ. Верховный суд России посчитал, что права Павловского автозавода на наименование «ПАЗ» недостаточно для запрета на производство и продажу коллекционных моделей автобусов под маркой PAZ. Судья посчитал, что запрещать производителю моделей использовать товарный знак нет оснований даже в том случае, если они максимально похожи.
Товарный знак PAZ был зарегистрирован компанией «Скейл» осенью 2015 года, он распространяется на ряд товаров, в том числе масштабные модели транспортных средств. Однако Павловский автозавод посчитал свои права нарушенными и подал возражение на использование знака в Роспатент.
Однако в ведомстве отказали из-за того, что ПАЗ никогда не выпускал масштабные модели автобусов. Тогда предприятие обратилось в суд по интеллектуальным правам (СИП), который также встал на сторону коммерсантов, так как «товары производителя автобусов и производителя уменьшенных моделей автобусов не однородны».
Однако впоследствии президиум СИП отменил это решение. В итоге дело дошло до Верховного суда, который также поддержал решение Роспатента.
В решении указано, что отсутствие в материалах дела доказательств «использования фирменного наименования сборочной площадки до даты приоритета товарного знака при выпуска моделей автобусов (поскольку он их не выпускал) позволило Роспатенту обоснованно отказать в аннулировании регистрации товарного знака».