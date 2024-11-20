Представлена удлиненная версия BMW 2 Series Gran Coupe для Китая

Компактный седан BMW 2 Series Gran Coupe после обновления получит китайскую прописку, на автосалоне в Гуанчжоу состоялась премьера местной удлинённой версии с приставкой L, продажи начнутся в ближайшие месяцы.

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Глобальный рестайлинговый BMW 2 Series Gran Coupe справил премьеру в середине октября, после обновления он сменил заводской индекс с F44 на F74, то есть формально сменил поколение. Китайская версия обновлённого BMW 2 Series Gran Coupe получила индекс F78 и приставленную к названию заглавную букву L, эта модель придёт на смену снятому в прошлом году с производства сугубо китайскому компактному седану BMW 1 Series поколения F52 — в других странах такой не производился, но экспортировался из Китая в Мексику.

Китайский BMW 2 Series Gran Coupe L имеет растянутую с 2670 до 2780 мм колёсную базу, габаритная длина выросла с 4546 до 4663 мм, высота увеличилась с 1435 до 1457 мм. Вся прибавка пошла на пользу пассажам второго ряда, чтобы они могли вытянуть ножки и наслаждаться комфортом. Китайский седан вдобавок имеет менее рельефные боковины с «плоским» дизайном дверных ручек, изменён профиль крыши и форма окошек на задних стойках кузова — на их рамках нет выштампованной цифры 2, как у глобальной версии седана. Между тем оформление передка и кормы у китайской и глобальной версий идентичное.

С места водителя китайский и глобальный BMW 2 Series Gran Coupe ничем, в сущности, не отличаются. Единственная заметная интерьерная особенность «китайца» — цельная панорамная стеклянная крыша со шторкой, тогда как глобальный седан имеет разрезанную на две части стеклянную крышу, переднюю часть можно сдвинуть назад, чтобы подышать свежим воздухом.

BMW 2 Series Gran Coupe L выйдет на китайский рынок в трёх бензиновых модификациях. Базовая версия 220L оснащена 1,5-литровой бензиновой «турботройкой» мощностью 156 л.с. Средней версии 225L и топ-версии M235L положена 2,0-литровая «турбочетвёрка» мощностью 204 и 300 л.с. соответственно. Коробка передач у всех версий — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Версия M235L разгоняется до 100 км/ч за 5 с (на 0,1 с дольше, чем аналогичный глобальный седан), при этом неизвестно, есть ли у неё полный привод — на китайском потребительском сайте BMW он на данный момент не заявлен, зато заявлена спортивная адаптивная подвеска и спортивные М-тормоза. У версий 220L и 225L передний привод.

Цены на BMW 2 Series Gran Coupe L пока не объявлены, но они, скорее всего, за счёт локализации будут ниже, чем у дорестайлингового седана, который привозят в Китай из Германии. Дорестайлинговый BMW 2 Series Gran Coupe сейчас стоит в Китае от 272 900 юаней (3,76 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что BMW, как и большинство других иномарок, сейчас сдаёт позиции в Китае под натиском местных автопроизводителей: с января по октябрь текущего года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), продано 498 266 машин баварской марки (-12,7% по сравнению с АППГ), но статистика CAAM не учитывает импортные модели. По данным самой компании BMW, за первые три квартала этого года она реализовала в Китае 523 638 машин (-13,1% по сравнению с АППГ).