Назван средний возраст владельца электромобиля в России

Средний возраст российского обладателя электрокара — 43 года, у владельца автомобиля с ДВС — 47 лет.

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Российские владельцы электромобилей предпочитают дома квартирам. Аналитическое агентство «Автостат» провело опрос, в котором приняли участие более 900 владельцев электрокаров. В результате ответов аналитики создали образ россиянина-владельца электромобиля.

Среди владельцев эко-машин процент мужчин выше, чем среди обычных автомобилей — 74% против 67%. Таким образом, женщин-владелиц электрокаров меньше — 26% против 33% обладательниц обычных машин.

Обладатели электрокаров чаще являются женатыми или замужними, чем те, кто выбирает обычные автомобили — 90% и 85% соответственно, пишут «Известия».

Среди владельцев машин с ДВС больше жителей городских квартир — 76%, тогда как среди водителей электрокаров таких только 53%. Очевидно, что более значительная часть последних живёт в частных домах — 39%, среди хозяев обычных машин таких гораздо меньше — всего 15%.

Ранее стало известно, что в России пересчитали все Lada Kalina к её юбилею. Ровно 20 лет назад, 18 ноября 2004 года, на АвтоВАЗе началось производство автомобилей этого семействa. На 1 июля текущего года в России было зарегистрировано 826 тысяч этих моделей Lada.