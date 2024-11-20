В России чаще выбирают Zeekr вместо Evolute

«Рольф»: в 2024 году самым продаваемым электромобилем стал Zeekr 001. Как стало известно редакции Quto, в 2024 году самым продаваемым электромобилем, по данным дилерской сети «Рольф», стала пятидверка Zeekr 001: за девять месяцев было реализовано 52 таких машины. На второй позиции закрепился компактный кроссовер Zeekr X, результат которого — 45 штук. Замыкает тройку Zeekr 009, разошедшийся тиражом 23 штуки.

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Таким образом, бренд Zeekr стал единоличным лидером по продажам электрокаров. За продукцией «поднебесного» премиум-бренда следует практичный седан Evolute i-PRO, который выбрали 16 клиентов «Рольфа». На пятой позиции замечен электрокросс Volkswagen ID.6, результат которого — 12 продаж.

Между тем, в прошлом году на счёту Evolute i-PRO была крупная корпоративная продажа, что сделало модель лидером по продажам по итогам двенадцати месяцев — отгрузка составила 247 штук. На втором месте был Voyah FREE EV (172 продажи), а Zeekr 001, на счету которого 97 штук, замыкал ТОП-3.

Между тем, босс Zeekr раскрыл сроки появления первого гибрида. На совещании по производительности гендиректор премиум-суббренда Geely Ан Конхуэй подтвердил: премьера модели, оборудованной двигателем внутреннего сгорания, состоится сравнительно скоро.