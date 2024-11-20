Экспорт машин из Японии в Россию резко вырос. В октябре 2024 года экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию увеличился на 45,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные, опубликованные японским Министерством финансов. Сколько именно машин было вывезено в РФ за второй месяц осени, не раскрывается.

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Помимо автомобилей, Япония увеличила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для них, показали данные Минфина. Рост поставок за октябрь вырос на 27 процентов.

Неделю назад Япония смягчила ограничения в отношении экспорта в Россию, разрешив вывозить автомобили с умеренно-гибридными силовыми установками. То есть теперь можно покупать на японских аукционах некоторые Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, а также Mercedes-Benz и Audi. При этом уточнялось, что власти Японии санкции не снимали, а лишь уточнили некоторые формулировки.

Торговый оборот между странам в последние месяцы увеличивается. В сентябре экспорт легковых машин в Россию из Японии рекордно вырос, прибавив 132,2 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Запчастей стали поставлять на 21,3 процента больше.

В августе Япония экспортировала в РФ на 25,6 процента больше машин, чем за тот же месяц 2023 года.