Названы самые проблемные авто для русской зимы

В число проблемных для зимней эксплуатации авто попали не китайские "ноунеймы", а марки и модели, которые хорошо знакомы с российскими условиями. Также в списке оказались некоторые японские и европейские автомобили.

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В число проблемных для зимы марок основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников включил машины "китайской тройки", отметив в беседе с Lenta.ru, что клиенты жалуются на недостаточную мощность "печки" и, как следствие, долгий прогрев салона.

Также возникают проблемы в работе мультимедиа, цифровых приборных панелей, могут залипать ручки дверей и быстро разряжаться аккумуляторы.

Проблемным Стрельников назвал Nissan Pathfinder, у которого в холода может сбоить трансмиссия, как и у Citroen C4 и Peugeot 408. У французских моделей также могут возникать сбои в работе электроники.

Ещё один "француз" с репутацией ненадёжного в сильные морозы - Renault Fluence: владельцы отмечают недостаточную мощность штатного отопителя и "дубеющие" на холоде уплотнители.

Ранее "РГ" рассказывала, как правильно прогреть автомобиль зимой.