Обновленный Omoda C5 уже появляется у дилеров в России

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете" о том, что первая партия обновленной Omoda C5 уже распределяется по дилерам.

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"Первая партия обновленной Omoda C5 уже распределяется по дилерам. В салонах АГ "Авилон" эта модель появится в конце ноября. Обновленный кроссовер будет стоит на 4-5% дороже аналогичных дорестайлинговых версий", - отметил Петров.

Новинка отличается от текущей модели дизайном решетки радиатора, точечными изменениями бампера, более тонкими L-образными дневными ходовыми огнями, отсутствием светящейся полосы под капотом и перенесённым под нее шильдиком с названием бренда.

В техническом плане изменений не будет. Omoda C5 представлен в России с турбомотором 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором, а также 150-сильным двигателем объемом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В первом случае у кроссовера привод осуществляется на передние колеса, во втором - есть муфта подключения задней оси.

Стоимость модели сейчас - 2 319 900 - 3 209 900 рублей.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2025-го в автосалонах можно будет увидеть сразу две новинки: Jaecoo J5 и Omoda C7.