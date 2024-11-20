Эксперт назвал самые ненадежные подержанные модели Nissan

Японские автомобили традиционно считаются надежными, даже в российских реалиях. Однако есть и те, что не стоит покупать на рынке подержанных машин. Эксперты назвали порталу "АвтоВзгляд" модели Nissan, на которые на нужно тратить деньги.

По мнению автоэксперта Павла Филимонова, в числе ненадежных - Nissan Teana в кузове J32, который выпускался с 2008 по 2015 год. У него хорошие салон и подвеска, но вариатор можно назвать кошмаром владельца. При пробеге за 120-150 тысяч километров он потребует дорогостоящего ремонта (придется отдать до 150 тысяч рублей). А двигатель часто перегревается, что приводит к тому, что "ведет" головку блока.

Заменить мотор будет сложно: ниссановские движки считаются редкими и дорогими в восстановлении, также долго придется искать на машину запчасти.

Еще одна ненадежная модель - Pathfinder третьего поколения (2005-2013 годов). 2,5-литровый 174-сильный "дизель", которым оснащали автомобиль, оказался хрупким, боялся перегревов. Редкие экземпляры проезжали более 150 тысяч километров без ремонта. Поэтому подержанный Pathfinder можно купить всего за 800 тысяч рублей.

Также не стоит брать четвертое поколение Nissan Pathfinder. Как уточняет автомобильный эксперт Александр Стрельников, владельцы жалуются на проблемы с вариатором - он может выходить из строя при высоких пробегах, а ремонт дорогой. Кроме того, кузов и шасси машины подвержены коррозии, запчасти - дорогие и труднодоступные.

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