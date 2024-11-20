Почти 80% моторных масел в РФ может оказаться «вне закона»

С 2025 года большинство моторных масел в России могут оказаться «вне закона». Об этом сообщают «Известия».

В предстоящем году истекают сроки последних трехлетних сертификатов, которые были выданы отечественным производителям зарубежными лабораториями. Так, «вне закона» окажутся почти 80% таких масел.

Подчеркивается, что после истечения срока российские масла формально нельзя будет ни производить, ни продавать без таких документов. В Минпромторге сообщили о готовности властей создать национальную систему стандартизации масел. Там отметили, что это позволит решить проблему в РФ.

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Парламентарии отмечают, что отсутствие доступа у российских компаний к получению европейских и американских сертификатов создает ограничение их конкурентоспособности, в том числе на внутреннем рынке.

«Проблемы с получением сертификатов болезненно отражаются на рынке. Формально без этих документов невозможно работать не только на внешнем, но и на внутреннем рынке», — подчеркнул глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов.

Ранее сообщалось, что, по данным ресурса «Чек Индекс», в ноябре 2024 года россияне потратили на подготовку автомобиля к зимнему сезону 18 тыс. рублей, что на 16% больше, чем год назад.