Эксперт детально сравнил два кроссовера Chery и рассказал о различиях

«За рулем» сравнил два кроссовера Чери за 3,4 млн рублей и дал совет. Многие задаются важным вопросом – какую модель в ряду того или иного автопроизводителя выбрать. Взять модель классом ниже, но в самой дорогой комплектации, или выбрать модель классом выше, но в базовом оснащении?

Мы продолжаем разбираться с этим вопросом – теперь на примере двух популярных кроссоверов Chery: Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultra за 3,4 миллиона рублей, Chery Tiggo 8 Pro Max в версии Dreamline за те же 3,4 миллиона рублей. Что под капотом кроссоверов Chery Самый дорогой Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. Работает он вместе с семиступенчатым роботом и передает крутящий момент на все колеса.

Двигатель у «семерки» только один. Его возможностей для этого кроссовера вполне хватает. До 100 км/ч Chery Tiggo 7 разгоняется менее чем за 10 секунд. У Chery Tiggo 8 Pro Max под капотом также турбомотор SQRF4J16 объемом 1,6 литра, но мощность у него выше – 186 л.с. И с ним более крупный и тяжелый кроссовер даже динамичнее. Набор скорости 100 км/ч у него занимает 9 секунд. А вот расход топлива на литр больше. Как и у Chery Tiggo 7, двигатель старшей модели работает вместе с роботизированной коробкой. Но привод в выбранной нами версии будет передним. Какое оснащение у кроссоверов Chery

Оснащение версии Ultra у Chery Tiggo 7 Pro Max более чем щедрое. Китайские кроссоверы давно приучили нас к отделке кожей, большим дисплеям и множеству электроприводов и различных ассистентов. Chery – не исключение. Вместе с двухзонным климат-контролем у него полный спектр обогревов. Греются все сиденья, рулевое колесо и лобовое стекло. Также у передних сидений есть вентиляция. А для пассажиров второго ряда предусмотрены свои дефлекторы. Экран медиасистемы имеет диагональ 12,3 дюйма.

Кроме того, в топовой версии Ultra есть полный набор ассистентов водителя. Автоматическое переключение дальнего света, удержание в полосе, активный круиз-контроль и не только. Впрочем, нельзя сказать, что Tiggo 8 на этом фоне оснащен хуже. Медиасистема Chery Tiggo 8 не уступает по функционалу, а диагональ центрального экрана составляет те же 12 дюймов.

В версии Dreamline она дополнена функцией голосового управления и беспроводной зарядкой смартфона. Климат-контроль двухзонный и есть полный набор обогревов. Имеется он почти у всех сидений. Нет его только у третьего ряда. Также есть вентиляция передних сидений и дефлекторы для всех трех рядов. Какой кроссовер Chery удобнее и практичнее Chery Tiggo 7 Pro Max довольно неплох. Багажник под полкой вмещает почти полтысячи литров – 475 л по официальным данным. Довольно много места и на втором ряду, а центральный тоннель не выступает и не мешает перемещаться по салону. Но на фоне старшего Tiggo 8 Pro Max возможности салона Chery Tiggo 7 Pro Max уже кажутся скромными.

Багажник вмещает 191 литр, но это данные для семиместного состояния – Tiggo 8 трехрядный по умолчанию. Если же сложить все сиденья, то вместимость для перевозки грузов увеличивается до внушительных двух кубометров. Но есть и минусы. С полным приводом у кроссоверов Chery, вне зависимости от модели, топливный бак больше. Так что у Tiggo 7 со всеми ведущими он составляет 57 литров. Тогда как у старшего переднеприводного Tiggo 8 он всего 51 литр.

Учитывая более высокий расход топлива – не самая лучшая новость для любителей дальних выездов и путешествий.

Выводы

При одинаковой стоимости кроссоверы Chery разных классов оснащены практически идентично. Разница лишь в пакете ассистентов движения. Зато старший Chery Tiggo 8 Pro Max дает то, чего младший Tiggo 7 не даст ни за какие деньги: три ряда сидений и огромный багажник. Другое дело, что не всем это нужно. Младший Tiggo 7 едет интереснее и обладает полным приводом. Да и большие габариты, как у «восьмерки», далеко не всегда являются плюсом. Так что если автомобиль нужен преимущественно для себя, то «семерка» выглядит интереснее. Если же вы ищете паркетник для семьи, то базовый Chery Tiggo 8 – однозначно ваш выбор.