Эксперт рассказал о «поляризаторе энергии» в старых авто

Вы когда-нибудь слышали про HDT Director? Фактически, он представлял собой модифицированный Holden Commodore, но за его созданием стоит увлекательная история.

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Всё начинается с легендарного австралийского гонщика Питера Брока. Известный как «Король горы» за свое доминирование на трассе Mount Panorama Circuit — он одержал девять побед на Bathurst 1000 и одну на Bathurst 24 Hourst. Трехкратный чемпион Австралии по кузовным гонкам, он также участвовал в европейских кузовных гонках, в Ле-Мане и во многих других гонках на выносливость, но его сердце и душа были прочно связаны с Австралией.

В начале 80-х годов Питер основал гоночную компанию HDT (Holden Dealer Team), но впоследствии она переросла в производство мелкосерийных мощных автомобилей. В основном это были седаны Holden Commodore и Statesmen, произведенные отчасти для удовлетворения требований омологации в автоспорте, но также и для того, чтобы помочь Holden превзойти своих внутренних конкурентов с точки зрения мощности, управляемости и престижа на дороге.

К середине 1980-х годов было построено около 4000 единиц автомобилей под брендом HDT, и команда Holden Dealer Team чувствовала себя довольно хорошо с точки зрения бизнеса. К сожалению, самому Броку было сложнее наслаждаться плодами своего успеха из-за ряда проблем со здоровьем, которые в значительной степени были следствием его насыщенной жизни в качестве гонщика, автоконструктора и директора HDT.

Устав от чувства тошноты и усталости, Брок познакомился с местным мануальным терапевтом доктором Эриком Доукером. Брок был впечатлён подходами Даукера, в частности его использованием «исцеляющих кристаллов».

Проблемы начали выходить на поверхность в 1986 году. После пары лет ношения кристаллов в качестве украшений для выравнивания своей энергии, Брок начал применять сомнительные свойства этих камней к своей еде, своей мастерской и, в конечном итоге, к автомобилям.

Питер начал тайно оснащать свои гоночные машины HDT кристаллами, поставляемыми Доукером. Во время одной тестовой сессии такой кристалл сорвался с крепления, что едва не привело к аварии. Брок продолжал верить, что кристаллы окажут значительное влияние на надежность и производительность автомобилей.

Брок называл это «энергетическим поляризатором», что, по сути, было небольшой коробкой с кристаллами, залитыми смолой, которая затем прикреплялась к корпусу самого автомобиля. Водители были озадачены ритуалами, которые включали кратковременные пребывания в лесу с поляризатором и небольшой антенной, прикрепленной к их автомобилям, предназначенной для «выравнивания» их молекул.

Брок настаивал на установке такой коробки на каждом гоночном автомобиле HDT, что привело к ссоре с популярным гонщиком Ларри Перкинсом, в результате чего последний покинул команду.

В 1987 году Брок наконец представил свой «поляризатор энергии», стоимостью 480 долларов, который представлял собой всего лишь несколько магнитов и кристаллов, размещённых в коробке внутри автомобиля, и начал ставить их на HDT Director.

Как работает энергетический поляризатор? Никто не знал. Помимо некой «энергии оргона», которая рекламировалась вместе с плохо определенной концепцией молекулярного выравнивания, лучшее, что смог придумать Брок, было заявление для журнала Wheels, в котором говорилось:

«Это волшебное лекарство. Оно делает из дерьмовой машины хорошую».

Все, что, по-видимому, должно было произойти, это чтобы коробка коснулась машины, и после подходящего периода времени машина внезапно становилась лучше почти во всех отношениях.

Вот только руководители компании Holden не оценили такой опции: обнаружив поляризатор на HDT Director и вскрыв его, чтобы обнаружить внутри камни и клей, компания... вышла из себя. Столкнувшись с перспективой того, что Брок будет пропагандировать преимущества энергетического поляризатора практически в любом СМИ, которое захочет с ним поговорить, юристы Holden быстро попытались дистанцировать компанию от этого человека.

В мгновение ока почти десятилетнее партнерство между HDT и Питером Броком закончилось, когда Tom Walkinshaw Racing взяла на себя разработку высокопроизводительных автомобилей для Holden в качестве Holden Special Vehicles.

Ошеломленный потерей почти всего своего бизнеса, пристыженный Брок несколько лет занимался доработкой автомобилей Lada и Ford, чтобы удержаться на плаву. Он продолжал участвовать в гонках в меньших масштабах в течение следующих двух десятилетий, пока в 2006 году не разбился насмерть во время участия в ралли Targa West.

Сегодня коробочка с надписью Energy Polarizer достигла статуса автолегенды в Австралии. Образцы устройства стали желанными предметами коллекционирования среди поклонников Holden, которые оценили его причудливость сквозь дистанцирующую линзу времени.

Менее 150 автомобилей HDT Director были когда-либо оснащены кристальной коробкой, и аксессуар переходит из рук в руки среди коллекционеров за сумму, в несколько раз превышающую его первоначальную стоимость. Была даже короткая серия HDT VE-VL Commodore, выпущенных в 2011 году, которые имели поляризатор в качестве стандартного оборудования как дань уважения наследию автомобиля.