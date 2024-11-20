Водителям разрешат самостоятельно выбирать автосервис для ремонта по ОСАГО

Российские автомобилисты могут получить право на самостоятельный выбор сервиса для ремонта авто по ОСАГО. Идею снятия ограничений на выбор СТО поддержали в Центробанке России. Об этом говорится в заявлении директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова.

© АвтоКод

Сейчас автовладельцы могут восстанавливать машины после ДТП только в тех сервисах, с которыми у страховщика есть действующий договор. Кроме того, из-за проблем с поставками запчастей и вытекающих рисков не уложиться в 30-дневный срок многие СТО просто отказываются ремонтировать транспортные средства (ТС). В таких ситуацию страховщики вынуждены выплачивать клиентам денежные суммы, которых часто не хватает на восстановление автомобиля после ДТП. Такие изменения смогут увеличить долю ремонтов через полис ОСАГО.

Как отметил Смирнов, текущая ситуация ограничивает права водителей, а также негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Страховые компании хоть и контролируют качество ремонта, однако автомобилисты при этом лишены права самостоятельного выбора автосервиса.

По мнению специалиста, снятие ограничений значительно расширит возможности для ремонта автомобилей в России.

Однако при выборе независимого автосервиса вся ответственность за качество ремонта ляжет на автовладельца. В случае возникновения проблем с ремонтом водителям придется решать их самостоятельно, сообщают «Известия».