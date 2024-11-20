В России замечен в продаже новый Honda Crider с турбомотором

В России можно купить 122-сильный Honda Crider за 1,8 млн рублей. Российские дилеры начали продажи седанов Honda Crider по цене 1,85 млн рублей – автомобиль называют конкурентом отечественной Lada Vesta.

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Honda Crider оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,0 л и мощностью 122 л.с. В списке оснащения заявлены: цифровая приборная панель, 16-дюймовые колесные диски, камера заднего вида, отделанные кожей кресла, а также ряд других опций. Crider создан на растянутой и расширенной платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit. В ширину машина достигает 1804 мм, в высоту – 1509 мм, размер колесной базы – 2730 мм.

Отличительной особенностью салона новинки является откидывающийся центральный подлокотник заднего сиденья, который трансформируется в столик. Есть также мультимедиа с голосовым управлением и расширенными возможностями подключения.