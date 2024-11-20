Впервые за долгое время в мире отмечается рост автомобильных продаж

Впервые за несколько месяцев на мировом авторынке отмечена положительная динамика. По данным консалтинговой компании GlobalData, в октябре в мире реализация легковых и лёгких коммерческих автомобилей достигла 7 932 657 единиц, что на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, с января по октябрь объём мирового рынка составил 71 736 401 единицу, что на 1,1% больше, чем за этот же период год назад.

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И это первый раз за пять месяцев, когда мировые продажи снова показали положительную динамику.

Безусловным лидером продаж остаётся Китай с показателем 2 484 474 единицы, что на 5,1% больше относительно октября прошлого года. Продажи в США также выросли. Там было продано 1 343 919 машин, что на 11,5% больше годичной давности.

Аутсайдером рейтинга можно назвать авторынок Западной Европы, где объёмы продаж немного сократились — до 0,1%— и составили 1 078 227 единиц. Противоположная ситуация в Восточной Европе, где зафиксирован рост на 18% — до 425 805 единиц. Этот показатель стал возможен за счёт активных продаж на российском рынке, где в октябре был отмечен рекордный месячный уровень реализации за последние 3,5 года. Но и тут есть своя специфика — повышение утильсбора, которое фактически заставило россиян покупать машины.

На 18% выросли показатели реализации на южноамериканском рынке, где было продано 290 853 автомобиля.

Традиционно замыкают обзор авторынки Японии, Канады и Южной Кореи, где везде отмечен рост продаж. Так, японцы приобрели 398 769 машин (+0,7%), канадцы — 159 тысяч единиц (+15,1%), жители Южной Кореи — 143 272 автомобиля (+3,2%).