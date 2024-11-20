Fiat 500 получил версию от Giorgio Armani

Fiat показал особое исполнение 500e Giorgio Armani Edition для США. На автосалоне в Лос-Анджелесе, который стартует в пятницу, 22 ноября, дебютирует дизайнерский Fiat 500е. Спецверсия электрического хэтчбека «от Армани» приготовлена к 125-летнему юбилею итальянского бренда, который отмечается в этом году. От обычного 500е она отличается уникальной окраской экстерьера и колесными дисками с инициалами G.A., а также стильным салоном с более дорогими отделочными материалами. Тираж будет ограничен.

© Motor.ru

Снаружи отличий от стандартной версии немного — это особые цвета кузова и 17-дюймовые колесные диски с двухцветной анодированной отделкой. В Европе 500е Georgio Armani Edition красят в серо-зеленый Dark Green Micinalised или бежевый Ceramic Greige, а для США, возможно, будут подготовлены дополнительные оттенки.

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

© Fiat USA

Салон получил отделку из дерева с лазерной резкой и сиденья с логотипом Giorgio Armani, который вторит дизайну колес. Рамка передней панели и круглая семидюймовая «приборка» отмечены подписью Армани. Также 500е оборудован 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, панорамной крышей и аудиосистемой JBL с шестью динамиками.

В движение хэтчбек приводит электромотор мощностью 119 лошадиных сил (219 Нм крутящего момента), установленный на передней оси. Он запитывается от аккумулятора на 42 киловатт-часа и разгоняет 500е с места до 96 километров в час за 8,5 секунды. Максимальная скорость равна 151 километру в час, а запас хода — 240 километрам.

Летом в Европе досрочно сняли с производства бензиновый Fiat 500. Теперь хэтчбек предлагают только в виде электрокара. Топливный «пятисотый» обещают вернуть в первом квартале 2026 года в виде умеренного гибрида, причем ДВС оснастят электрический 500е.