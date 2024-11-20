Stellantis раскрыла подробности о своей новой рамной платформе STLA Frame

Корпорация Stellantis раскрыла дополнительные подробности о своей новой рамной платформе STLA Frame и призналась, что построенные на ней полноразмерные пикапы Ram 1500 REV и Ram 1500 Ramcharger выйдут на рынок с опозданием и вряд ли станут хитами.

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В 2021 году корпорация Stellantis, образованная в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, представила генеральный план своего развития, он предусматривает постепенный перевод всей продукции дочерних брендов на четыре модульные платформы — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. Изначально эти платформы позиционировались как чисто электромобильные, позже выяснилось, что как минимум три платформы из четырёх (STLA Medium, STLA Large и STLA Frame) рассчитаны также на «углеводородные» силовые установки.

Немного особняком стоит анонсированная позже пятая платформа Smart Car — это упрощённая версия актуальной платформы CMP, она предназначена для бюджетных субкомпактных и компактных моделей, как электрических, так и «углеводородных», её первым носителем стал новый Citroen C3. Платформа STLA Small начнёт постепенно замещать платформу CMP в 2026 году, когда дебютирует Peugeot 208 нового поколения. Платформы STLA Medium и STLA Large уже запущены: первенцем платформы STLA Medium стал новый Peugeot 3008, а платформу STLA Large первым примерил новый Dodge Charger.

Первыми моделями на самой большой, рамной платформе STLA Frame станут электрический пикап Ram 1500 REV и plug-in гибридный пикап Ram 1500 Ramcharger — оба они были представлены ещё в прошлом году с обещанием запуска в производство до конца 2024 года. Вчера выяснилось, что запустить эти новинки в 2024 году корпорация Stellantis не может, так как столкнулась с массой сложностей организационного и технологического порядка, поэтому на рынок Ram 1500 REV и Ram 1500 Ramcharger выйдут только в первой половине 2025 года, точные сроки всё ещё не названы.

Платформа STLA Frame рассчитана на электрические, гибридные и чисто «углеводородные» силовые установки, потенциально к ней можно также «прикрутить» водородные топливные элементы для выработки электроэнергии на борту, но конкретных планов на сей счёт пока нет. На платформе STLA Frame можно создавать модели с габаритной диной от 5488 до 5941 мм и шириной от 2062 до 2124 мм. Колёсная база может варьироваться в диапазоне от 3143 до 3690 мм, дорожный просвет — от 168 до 262 мм. Максимальный диаметр шин — 33 дюйма. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 610 мм.

Электрическая версия платформы STLA Frame имеет 800-вольтовую архитектуру и оснащается батареями полезной ёмкостью 159 либо 200 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке в приложении к Ram 1500 REV составляет 804 км по циклу EPA, максимальная мощность зарядки батареи — 350 кВт. Силовые модули EDM, в которых объединены электродвигатель, редуктор и инвертор, установлены на передней и задней осях, каждый выдаёт 250 кВт (340 л.с.). Максимальная совокупная отдача силовой установки у Ram 1500 REV составляет 488 кВт (663 л.с.) и 840 Нм, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,4 с. Силовые модули EDM компонуются только с независимой подвеской, тогда как у чисто «углеводородных» моделей на платформе STLA Frame сзади можно ставить неразрезной мост.

Plug-in гибридная силовая установка пикапа Ram 1500 Ramcharger (показана на заглавной фотографии) — последовательного типа range extender, с 400-вольтовой электрической архитектурой. Установленный спереди под капотом 3,6-литровый атмосферный бензиновый V6 механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 92 кВт·ч. Колёса вращают те же два модуля EDM, что у электрического пикапа, но их максимальная совокупная отдача у гибрида немного другая — 672 л.с. и 833 Нм. Разгон до 60 миль/ч занимает те же 4,4 с. Максимальный запас хода при езде в гибридном режиме — 1110 км.

Допустимая масса буксируемого прицепа у Ram 1500 REV и Ram 1500 Ramcharger составляет 6350 кг, максимальная грузоподъёмность — 1225 кг.

В теории на платформе STLA Frame могут появиться и другие типы гибридных силовых установок на базе 3,0-литровой рядной бензиновой «битурбошестёрки» Hurricane, они были заявлены на стадии премьеры этого мотора, но технических подробностей до сих пор нет. Следующими носителями платформы STLA Frame, вероятно, станут большие внедорожники Jeep Wagoneer и Jeep Grand Wagoneer нового поколения, там как раз можно ожидать гибридных силовых установок на базе мотора Hurricane.

Руководство Stellantis не испытывает большого оптимизма по поводу выхода на рынок в следующем году пикапов Ram 1500 REV и Ram 1500 Ramcharger, спрос на них, скорее всего, будет достаточно ограниченным ввиду довольно высоких цен и глобального замедления спроса на электромобили. Ford и General Motors ранее тоже сильно пессимизировали свои электромобильные планы. Вместе с тем Stellantis по-прежнему рассчитывает к 2030 году полностью переключиться на электромобили в Европе, а в США к тому же году «электрички» должны составить 50% объёма продаж корпорации в сегменте легковых и лёгких коммерческих автомобилей.

По итогам первых трёх кварталов текущего года все ключевые бренды Stellantis сдают позиции на рынке США: марка Jeep реализовала 449 149 машин (-8,4% по сравнению с АППГ), марка Ram — 309 718 машин (-23,5%), Dodge —119 294 машины (-24%), Chrysler — 97 055 машин (-21,3%).