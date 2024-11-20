Стало известно, какие модели корейской KGM будут продавать в РФ официально

В первом квартале 2025 года в России стартует новый бренд KGM, выросший на обломках SsangYong. Стало известно, какие модели первыми выйдут на наш рынок.

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"Мы заходим с Tivoli, Korando, Torres и Rexton", - рассказал в интервью Drom.ru Виталий Осипов, генеральный директор АО "РЭКС Моторс", которое является эксклюзивным дистрибьютором марки в России.

Модели для РФ будут оснащаться бензиновыми двигателями и АКП.

Топ-менеджер отметил, что цены будут несколько выше, чем у китайских конкурентов, но это оправдывается высокая надёжность автомобилей, обусловленная собственной агрегатной базой и корейской сборкой. На модели будет распространяться гарантия сроком на пять лет или 100 000 км (что наступит раньше).

Во второй половине 2025 года планируется локализовать сборку KGM в России, это, по словам Осипова, никак не отразится на гарантии.