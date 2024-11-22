Kia показала спортивную версию семиместного EV9 GT

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Kia представила спортивную модификацию GT электрического кроссовера EV9.

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Двухмоторный электрокроссовер имеет привод на все колеса и мощность 501 л.с. С места до 60 миль в час (96,6 км/ч) автомобиль разгоняется за 4,3 с. Мощность переднего электродвигателя «заряженного» EV9 — 214 л.с., заднего — 362 л.с. Новый EV9 GT получил подвеску с электронным управлением, на кроссоверах и внедорожниках Kia она до этого не применялась.

Автомобиль также получил Virtual Gear Shift — его силовая установка имитирует работу двигателя внутреннего сгорания, с соответствующим шумом и ступенчатым переключением передач. Среди отличий машины от стандартной версии — 21-дюймовые колеса особого дизайна и элементы отделки цвета лайма в салоне, а также спортивные сиденья с обивкой из алькантары и элементы внешнего декора. Цену и запас хода нового кроссовера автопроизводитель не раскрыл.