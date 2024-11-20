Старт продаж Lada Aura состоится в конце 2024 года

Отгрузки дилерам Lada нового седана Aura могут начаться в ноябре-декабре, пишет ТАСС со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова.

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"Что касается дилерских центров и продаж для частных клиентов, то при наличии большого госзаказа мы делаем все возможное, чтобы, все-таки, первая партия была отгружена на рубеже ноября-декабря", - сказал Соколов отметив, что может быть принято решение о разном времени начала продаж в зависимости от региона (обычно модель стартует одновременно во всех регионах - прим. "РГ").

Первыми регионами, где можно будет посмотреть Lada Aura, протестировать и купить, станут Москва и Санкт-Петербург. Это случится ориентировочно в начале декабря.

Старт производства Lada Aura состоялся в октябре 2024 года. Модель построена на базе растянутой платформы Lada Vesta и позиционируется в качестве бизнес-седана. Уровню соответствуют отделка салона кожей и некоторые опции, недоступные для донорской модели. Купить Lada Aura можно будет начиная от 2,6 млн рублей.

Также АвтоВАЗ разработал электрическую версию седана - Lada e-Aura.