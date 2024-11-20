Эксперт заявил, что разрешенная скорость для СИМ не должна превышать 8 км/ч

Эксперт напомнил о существаовании национального стандарта электрических СИМ. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов уверен, что запрет на управление электросамокатами подросткам младше 16 лет не решит проблему наездов на пешеходов.

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Накануне стало известно, что в России обсуждают возможность запретить лицам младше 16 лет управлять электросамокатами и электровелосипедами. В настоящее время управлять средствами индивидуальной мобильности можно с 14 лет.

Во внимание стоит взять от факт, что разрешение ездить на электросамокатах с 14 лет предусмотрено правилами дорожного движения, а не взрослыми, как часто об этом говорят.

Соколов рассказал, что Министерство транспорта выступало против этих поправок, но в итоге их приняли. Но этого недостаточно, потому что не решена главная проблема: разрешённая скорость передвижения на тротуарах — 25 километров в час. При столкновении на такой скорости летальный исход неизбежен, говорит эксперт.

Но существует национальный стандарт электрических СИМ, на который никто не обращает внимание.

«Там написано, что у электросамокатов должна быть кнопка «пешеходная зона», то есть, не более 8 километров в час можно ездить вместе с пешеходом. Это было бы безопасно, хоть и не является абсолютной гарантией от наездов», — говорит Соколов.

Также, по мнению специалиста, нужно проработать нормы для курьеров, которые гораздо чаще устраивают «беспредел». «Мы ждём с содроганием результаты второго полугодия, потому что по первому уже 2 тысячи сбитых и 21 погибший. В прошлом году было 43 погибших за год и никаких надежд, что что-то изменилось… тон теперь задают развозчики пищи и заказов… Они считают, что все должны их пропускать, и ездят по грани пропасти между наездом и «пронесло», — заявил эксперт.