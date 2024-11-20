Раскрыта дата премьеры нового поколения автобусов ЛиАЗ

ГК «Современные транспортные технологии» представит новинки комтранса. ГК «СТТ» является дистрибьютором продукции Горьковского автомобильного, а также Ликинского и Павловского автобусных заводов (плюс нескольких других производителей техники). С 10 по 13 декабря группа компаний презентует несколько новинок на выставках Comtrans и Urbantrans.

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На стенде выставки Comtrans ГК «СТТ» представит широкую линейку грузовых автомобилей «Валдай» полной массой от 8 до 45 тонн для городских, региональных и дальнемагистральных перевозок.

В рамках Urbantrans будут представлены некие новые автобусы размерности 8, 10 и 12 метров для туристических перевозок, а главной премьерой станет газовый «горожанин» Citymax 12 CNG.

Добавим, что Citymax 12 — это новое поколение автобусов ЛиАЗ. Оно получит кузов длиной ровно 12 метров, при том, что нынешний ЛиАЗ-529256 сразу на 41 сантиметр длиннее, но пассажиров вмешает меньше.

«Горожанина» планируют оснащать новейшим 6-цилиндровым турбодизелем ЯМЗ-537: в газовой версии этот мотор при объёме 7,7 литра может выдавать до 300 л.с. и 1250 Н∙м.

В свою очередь, марка «Волгабас» покажет новый междугородный автобус «Марафон»: сегмент «межгорода» сейчас почти полностью захватили модели китайского производства.