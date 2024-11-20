«АвтоВАЗ» возобновит поставки автомобилей Lada в Восточную Азию и Латинскую Америку

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует возобновить поставки автомобилей Lada в страны Ближнего Востока, Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

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«Могу назвать регионы не только Ближнего Востока, но и Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Мы там активно присутствовали в советский период и сейчас планируем возобновить это направление для своего перспективного экспорта», — сказал Соколов.

По словам топ-менеджера, после 2030 года «АвтоВАЗ» будет отправлять на экспорт более 100 тыс. автомобилей в год.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей.

Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.