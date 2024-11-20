Брутальный кроссовер Jetour T1 получил бензиновую версию

«Традиционный» паркетник представлен с двухлитровым турбомотором, классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. При этом, как ожидается, у модели еще будет версия с младшей турбочетверкой 1.5.

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В конце прошлого месяца в Китае стартовали продажи второго кроссовера Jetour (марка принадлежит Chery) с брутальным обликом и несущим кузовом, который относится к так называемому «внедорожному» семейству (первенец – Jetour T2, он же Traveler в КНР). На родине этот паркетник зовется Shanhai T1, он представляет собой подзаряжаемый гибрид. Напомним, Shanhai – это отдельная электрифицированная линейка для китайского рынка. Так вот скоро к гибриду присоединится и чисто бензиновый кроссовер: премьеру серийной «традиционной» машины провели в рамках проходящего в эти дни автосалона в Гуанчжоу. В Поднебесной такой SUV будут продавать под именем Jetour Freedom (он же Liberty). Впрочем, на экспортных рынках бензиновый вариант должен появиться просто как T1.

Внешне от гибрида кроссовер только с ДВС отличается оформлением передней части: на радиаторной решетке красуется крупная надпись Jetour, тогда как у версии PHEV на решетке расположены светодиодные «штрихи». Габариты машин совпадают. Длина Jetour T1/Freedom равна 4706 мм, ширина – 1967 мм, высота – 1845 мм, колесная база – 2810 мм.

Внутри бензиновый паркетник тоже повторил гибридного брата. В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, кресла имеют подогрев и вентиляцию. В остальном наполнение комплектаций Jetour Freedom также наверняка идентично гибриду. То есть у топового бензинового кроссовера будут камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

«Традиционный» Jetour T1/Freedom дебютировал в Гуанчжоу с турбочетверкой 2.0 мощностью 254 л.с. (390 Нм), классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. При этом ранее марка сертифицировала модель еще и с младшим турбомотором 1.5 на 184 л.с.: вероятно, этот двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Ожидается, что кроссовер с базовым мотором будет доступен в переднеприводном исполнении.

В Китае уже принимают заказы на бензиновый Jetour Freedom, но прайс-лист пока не опубликован. Гибридный Jetour Shanhai T1 там сейчас стоит от 154 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу.

Кроссовер Jetour T1 обещан и России: до нас модель должна добраться в следующем году. В РФ тоже планируют продавать как «традиционный» SUV, так и гибрид.