Автодилеры готовят грандиозные скидки к "Черной пятнице"

В грядущую пятницу в России стартует "Чёрная пятница", в рамках которой продавцы устраивают распродажи, готовят для клиентов особые условия, скидки и подарки. Правда, некоторым потом приходится объясняться с ФАС, так как цены до распродажи оказались "надутыми". Как бы то ни было, но традиции "Чёрной пятницы" не обошли и авторитейл, и "Газета.ru" рассказала, как можно выгадать при покупке авто.

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Самые щедрые предложения - в маржинальном премиум-сегменте. Так, купить Audi Q7 в "Автодоме" можно будет по цене "Ку-пятого" - за 10,5 млн рублей. До акции стоимость кроссовера составляет 12 млн рублей.

Ещё один из ДЦ группы компаний предлагает скидку на Changan - до 720 тысяч рублей. При покупке Omoda C5 можно сэкономить в рамках распродажи и с учётом дополнительных программ до 680 тысяч рублей. Jaecoo J7 можно будет купить выгоднее до 200 тысяч рублей.

Chery готова продать седан Arrizo 8 за 2,3 млн рублей вместо 2,7 млн рублей. Правда, купить авто за эту цену можно на "Мегамаркете", а количество машин ограничено 50 экземплярами.

При покупке премиального кроссовера Exeed LX от 2,3 млн рублей дарит комплект зимних шин и каско до 30 ноября.

Ранее "РГ" рассказывала, что купить Lada можно с выгодой до 580 тысяч рублей, причём акция действует до конца года.

Однако эксперты предупреждают, что чересчур щедрые предложения должны насторожить покупателя.