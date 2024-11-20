TrendForce: число зарядных станций для электрокаров в Китае достигает 3,6 млн.

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Электрозарядная инфраструктура Китая к концу 2024 года достигнет 3,6 млн общественных зарядных станций, это почти 70% от общемирового показателя. Такой вывод сделали аналитики TrendForce – компания специализируется на анализе в сфере полупроводниковой и информационно-коммуникационной технологий.

Другими словами, Китай лидирует по количеству общественных зарядных станций для электрокаров во всем мире. В отчете TrendForce говорится, что Южная Корея тоже не отстает – в стране прогнозируется ежегодный прирост в 39%, и уже к 2025 году количество общественных зарядных станций достигнет 500 тысяч.

Специалисты TrendForce отмечают, что глобальное внедрение общественных зарядных станций для электромобилей сдерживается нехваткой земельных участков и планированием сетей, а также замедлением роста рынка транспортных средств на новых источниках энергии (NEV). Согласно прогнозам, в 2024 году рост составит 30%, причем этот показатель значительно ниже прошлогоднего: в 2023 году он достигал 60%.

Что касается Европы, то совокупный показатель Нидерландов, Германии и Франции составляет 58% общественных зарядных станций, а в США – 26%. Такой большой разрыв между странами в части развития инфраструктуры для электрокаров негативно сказывается при планировании маршрутов, что в конечном итоге препятствует росту популярности новых источников энергии, резюмируют в TrendForce.