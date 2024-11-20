Экспериментальную версию кроссовера Kia EV3 сделали из яблок и грибов. Для электрокара изготовили почти 70 новых компонентов, в составе которых есть и переработанный пластик, и природное сырье. Для отделки салона, к примеру, использовали искусственную кожу Apple Skin, а для стекол — карбонат кальция, полученный из морских ракушек.

© Motor.ru

Электрический кроссовер Kia EV3 стал основой для так называемого Study Car, в котором были использованы экспериментальные компоненты из вторсырья и биоматериалов. Всего таких деталей насчитывается 69, причем сделаны они по 22-м разным технологиям. Проект реализован Центром исследования материалов Hyundai Motor и новым подразделением Advanced Vehicle Platform, занятым перспективными разработками. К примеру, крышу EV3 сделали из NFRP-пластика (смесь натуральных волокон и биополимеров), а оплетку руля — из синтетической кожи Apple Skin, на 30−40% состоящей из яблочной кожуры.

© Kia

В свою очередь, для шин электрокара взяли многокомпонентную смесь, в составе которой есть натуральный и синтетический каучук, а также полученный из рисовой шелухи диоксид кремния и химически рециклированный полиэтилентерефталат (ПЭТ). В структуру стекол Study Car включили добытый из ракушек карбонат кальция, а площадку для беспроводной зарядки сделали из грибов.

Нечто подобное уже можно найти и на серийных машинах — то же напольное покрытие из старых рыболовных сетей или коврик багажника, изготовленный из пластиковых отходов, выловленных в Большом тихоокеанском мусорном пятне, который Kia предлагает для EV3.

© Kia

Цель всего это проста: снизить углеродный след от производства и перейти к экономике замкнутого цикла. В рамках экологической стратегии Kia даже присоединяется к различным инициативам вроде Blue Carbon, занятой восстановлением и сохранением прибрежных зон и океанических экосистем. Свое название программа получила от «голубого углерода»: он «связывается» в пластах обычных и макроводорослей, мангровых зарослях и в солончаках, а следовательно, не попадает в атмосферу.