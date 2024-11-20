Эксперт назвал новые способы краж авто и самые уязвимые для угона марки

Эксперт Курчанов назвал новые способы краж авто и самые уязвимые для угона марки. Наличие противоугонных систем безопасности не гарантирует автомобиль от угона, к тому же, злоумышленники постоянно придумывают новые способы.

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Одним из самых распространенных и сложных в техническом плане является перепрошивка электронного ключа. Об этом рассказал сооснователь компании «Угона.Нет» Алексей Курчанов.

«Фактически речь идет о добавлении в память штатной охранной системы автомобиля нового электронного ключа. Разумеется, речь тут мы говорим о современных машинах. Если злоумышленнику удается прописать ключ или чип в систему, то далее ничто не мешает ему авторизоваться как владельцу и получить доступ к автомобилю», — объяснил клиент.

Главная опасность такого способа заключается в сложности защиты от автоворов, поэтому нужно обезопасить себя от возможного риска, установив дополнительное охранное обеспечение, советует Курчанов. «Особенно уязвимы «китайцы». Надо понимать, что все штатные системы преступники давно научились обходить.

Наличие допоборудования проблемы полностью не решает. Но, обычно нестандартное решение вынудит злоумышленника не тратить лишнего времени и переключить внимание на другую «жертву», – объясняет эксперт. Еще один опасный для китайских автомобилей способ связан с VIN-номером, рассказал руководитель центра охранных систем «ОСА» Николай Корчагин.

«Зная VIN, преступник может начать подбор PIN-кода производителя для доступа к иммобилайзеру. Причем зачастую его можно купить на различных торговых площадках типа AliExpress», – объясняет эксперт.

Также PIN-код получают при подключении к OBD-разъему, через который проверяется функционал систем автомобиля. Но это более сложный способ, он требует изначального доступа в машину, уточняет Корчагин. Метод ретрансляции сигнала особенно опасен для владельцев автомобилей с системой бесключевого доступа. Злоумышленники используют ретрансляторы для перехвата сигнала от смарт-ключа.

Защититься можно, отключив систему бесключевого доступа или использовать чехол с эффектом «клетки Фарадея», блокирующий сигнал смарт-ключа. Для угона старых машин преступники применяют механические способы вскрытия автомобиля при помощи такого простейшего инструмента, как штырь-сверт, им проворачивают замок, а затем при помощи замыкания проводов заводят мотор автомобиля.

В ГАИ рассказали о способе угона при помощи полиэтиленового пакета на заднем дворнике. Водитель садится в машину и замечает посторонний предмет. После того, как выходит из машины, чтобы убрать его, преступник садится за руль и скрывается вместе с автомобилем.