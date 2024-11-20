Глава Татарстана посетил завод FAW Toyota в Китае

Глава Татарстана заинтересовался технологиями на китайском производстве. Он познакомился с производственным процессом и ассортиментом завода, где выпускают седаны Toyota Avalon, внедорожники Prado J250 и автобусы Coaster, а также с особенностями применяемых технологий. Завод ежегодно производит 100 тысяч автобусов Toyota Avalon, 105 тысяч единиц Toyota Prado.

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Площадь предприятия составляет 455 тысяч квадратных метров, там работает 3 200 сотрудников. Компания производит в общей сложности 13 моделей автомобилей, в том числе 3 — на новых источниках энергии.

Кроме того, Минниханов провёл встречу с секретарём комитета Компартии Китая провинции Сычуань Ван Сяохуэем, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Накануне китайский автопроизводитель FAW сообщил, что изучает возможность создания собственного автомобильного производства в Поволжье. Татарстан рассматривается как одна из возможных площадок для создания собственного завода по сбору автомобилей, заявил генеральный директор China FAW в России и Восточной Европе Ли Юнцзюнь.

Ранее стало известно, что рост цен на зимние шины отрицательно сказался на их продажах. Стоимость выросла на 16 %. Данные Центра развития перспективных технологий говорят о том, что в октябре заметно выросла цена на зимние шипованные шины. Средняя стоимость достигла 7 674 рублей, что выше прошлогоднего показателя.