В России растет число автоаварий с участием детей

Дети в возрасте до 16 лет стали участниками более 14 тысяч ДТП. Наибольшую долю происшествий с пострадавшими детьми составляют те инциденты, в которых дети участвовали в качестве пассажиров, то есть пассивных участников движения.

В подавляющем большинстве в ДТП с участием детей виноваты взрослые - водители, нарушающие ПДД: 11 690 аварий за 9 месяцев 2024 года. К сожалению, только восемь российских регионов могут похвастаться тем, что у них на дорогах в результате ДТП не погиб ни один ребенок.

В последние дни осени в России и во всем мире будут отмечать Всемирный день ребенка - международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. И хотя в России более известен День защиты детей, который отмечается 1 июня, Всемирный день ребенка 20 ноября не менее важен для напоминания о правах детей. В этот день в России стартует Всероссийская акция "День правовой помощи детям". Ее основная задача - повышение правовой грамотности и информирование о возможностях системы бесплатной юридической помощи по вопросам прав детей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, опеки, попечительства, а также детско-родительских отношений.

Всемирный день ребенка появился в мировом календаре в 1989 году, в день принятия "Конвенции о правах ребенка". В ней указаны права детей на образование, семью и защиту в случае разлучения с родителями, на защиту от насилия и эксплуатации, на игру и отдых, на равенство и одинаковые права независимо от пола, расы, национальности, религии, инвалидности или иных особенностей.

Российская статистика детской аварийности в 2024 году не порадовала: за 9 месяцев 2024 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ зафиксировал рост всех показателей аварийности с участием детей до 18 лет. В 18 053 авариях на российских дорогах погибло 630 несовершеннолетних и более 20 тысяч были ранены.

Повлиять на ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом на дорогах стараются региональные Минтрансы, Госавтоинспекция, общественные организации, частные компании и волонтеры.

Профилактика ДТП и предотвращение аварий с детьми - важная часть работы дорожной полиции. В Московской области только в этом году провели более 65 тысяч массовых мероприятий, среди которых - слет "Безопасное колесо", фестиваль "Марафон творческих программ по пропаганде БДД", конкурс "Мы за безопасную дорогу" и другие профилактические межведомственные мероприятия.

Особое внимание уделяется просвещению родителей: проведено более 10 тысяч мероприятий и 8,3 тысячи родительских собраний, организовано 4,6 тысячи родительских патрулей. Ежемесячно с детьми проводятся занятия "Безопасность детей на дорогах и улицах". На сегодняшний день в Подмосковье работает самое большое в стране количество отрядов юных инспекторов движения (1290 отрядов ЮИД), которые объединяют свыше 28 тысяч школьников.

Ребята практикуются в управлении транспортными средствами в детских автогородках, изучают дорожные знаки, разметку и правила дорожного движения. К профилактическим мероприятиям в Подмосковье регулярно присоединяется оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения "МВС Груп". В Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Детям Подмосковья - безопасные дороги!" волонтеры компании вручили детям световозвращающие браслеты, рюкзаки и тематические раскраски "Мир безопасных дорог", созданные совместно с Минтрансом Подмосковья. Во время другого мероприятия вместе с сотрудниками Госавтоинспекции и региональной общественной организации "Союз безопасности дорожного движения" представители "МВС Груп" провели для детей творческий мастер-класс "Рисуем дорожный знак".

Всеобщая вовлеченность в вопросы безопасности детей на дорогах приносит свои плоды. За последние 10 лет количество ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет на дорогах Подмосковья снизилось на 40%.

Но вернемся к тому, с чего начали: подавляющее большинство (82,2%) ДТП с участием детей происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями. Это значит, что детские жизни в руках взрослых.