Названы автомобили, которые покупают молодые водители

Молодые водители зачастую отталкиваются не от бренда или страны производства машины, а от ее стоимости и того, что они получат за эти деньги. При этом молодежь не готова идти на максимальные траты ради покупки авто, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГК «Автодом».

© Changan

По данным автодилера, в сегменте до 2,5 млн рублей топ самых популярных автомобилей возглавляют Jaecoo J7, Changan UNI-S и Changan UNI-T. Также в «пятерку» лучших попали Omoda C5 и GAC GS3.

«Omoda C5 СМИ неоднократно называли «кроссовером для молодежи». Этот компактный фастбек обладает смелым дизайном: большая решетка радиатора, заниженные ходовые огни. Интерьер при этом спокойный, но с яркими деталями», — отметили в «Автодоме».

Шестую строчку в рейтинге заняла модель Changan Alsvin. Следом идут Solaris HS и премиальный кроссовер Exeed LX. Замкнули топ Changan Lamore и Changan CS35PLUS.

Тем временем в ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что сегодня машины китайских марок становятся все более популярными благодаря богатому оснащению и доступной цене.

«Например, компактный кроссовер Geely Coolray завоевывает сердца молодежи благодаря стильному внешнему виду и богатому оснащению. Хорошая управляемость и мощный двигатель делают его отличным выбором для городских дорог», — рассказали в пресс-службе.

Также в «АвтоСпецЦентре» добавили, что молодежь высоко оценивает Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro.