Автоэксперт Сажин: оплата парковок в аэропортах РФ должна быть поминутной

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал новость о том, что в петербургском аэропорту "Пулково" внедрили новый принцип оплаты парковки, согласно которому, фиксированная стоимость берется за первые полчаса или час, а затем за каждый расчетный период. По мнению специалиста, поминутная тарификация, как на городских парковках, была бы лучше. "Минута стоянки не может стоить 350 или 1000 рублей, особенно в краткосрочных зонах. Люди заезжают в аэропорт, чтобы помочь донести чемоданы, встретить или проводить близких, и они не должны переплачивать за лишние минуты, которые не зависят от них", - пояснил Сажин. Он также призвал оставить бесплатными 15 минут пребывания в транзитных зонах, чтобы люди могли спокойно проводить или встретить пассажиров. В конце октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законопроект, который подразумевает введение скидки в 50% на штрафы за нарушение парковки. Петербургские депутаты, которые выступили авторами проекта, предлагают ввести скидку, если россиянин оплатил штраф в течение 20 дней. По их словам, граждане не понимают, почему аналогичные меры действуют в отношении штрафов за нарушение ПДД, но не парковки.

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