Премиальный сегмент в России установил рекорд продаж

Китайские бренды лидируют в премиальном сегменте России. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи премиальных автомобилей в нашей стране оказались рекордными за последние семь месяцев. В октябре этого года в России было реализовано 15 663 новых премиальных автомобилей.

Премиальный сегмент занимает в октябре 9,2% от всех продаж новых легковых машин в России, что чуть меньше, чем в сентябре (9,3%).

Зато выросла доля китайских премиальных марок, которая составила 72%. Среди лидеров Exeed (3 424 единиц), TANK (2 770), Lixiang (2 381). Пятёрку замыкают два немецких бренда — BMW (1 623) и Mercedes-Benz (870).

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