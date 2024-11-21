Раскрыты схемы обмана покупателей в автосалонах в «Черную пятницу»

Раскрыто, как автосалоны обманывают россиян в «Чёрную пятницу» .Гражданам, которые только планируют покупку автомобиля, рекомендуют не верить в слишком большие скидки, даже если речь идёт о распродажах и крупных автосалонах. Об этом в беседе с Gazeta.ru сообщил главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

© РИА Новости

Он отметил, что крупные скидки даже во время всемирной распродажи, которая стартует в России с 24 ноября, готовы предоставить далеко не все продавцы.

«Стоит различать официальных автодилеров и автосалоны имени Васи Пупкина, которые только позиционируют себя подобным образом. Настоящие автодилеры скидки до 1 млн рублей не предложат, потому что у них нет такой финансовой возможности», — подчеркнул эксперт.

Кадаков напомнил, что получить выгоду в шоурумах россияне могут благодаря сдаче старой машины в трейд-ин и оформлению автокредита. Но эти варианты далеко не всегда выгодны для самих покупателей. Ну а претендовать на действительно внушительную скидку граждане могут только при покупке машины стоимостью более 20 млн рублей.

Эксперт также отметил, что одной из наиболее распространённых уловок недобросовестных продавцов является заявление, что автомобиль, на который распространяется скидка, уже продан. Либо потенциальному покупателю сообщают, что объявление устарело. В обоих случаях разговор происходит уже по приезду покупателя в автосалон. Клиенту же, раз он всё равно потратил время и доехал, предлагают выбрать машину на месте, причём вариант, по заявлению продавцов, будет получше.