Рамные пикапы и внедорожники Isuzu получили новый дизель

Рамные пикапы и внедорожники Isuzu получили новый дизельный мотор. Для обновленных Isuzu D-Max и MU-X подоспели обновки: на смену четырехцилиндровому турбодизелю объемом 1,9 литра, которому в этом году стукнуло 10 лет, пришел модернизированный 2,2-литровый агрегат MaxForce. Коробка передач тоже другая — вместо шестидиапазонного автомата у внедорожника и пикапа Isuzu теперь восмидиапазонная автоматическая трансмиссия. При этом прежняя шестиступенчатая «механика» осталось в строю (она доступна для пикапа), как и дизельный двигатель 3.0.

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Рамный пикап Isuzu D-Max обновился еще в прошлом году, а летом этого года рестайлингу подвергли и родственный внедорожник MU-X — обе эти модели россиянам знакомы, так как продавались на нашем рынке до ухода японской марки. Теперь же Isuzu подготовила для них и техническую обновку — связку 2,2-литрового турбодизеля и воьсмидиапазонного автомата Aisin. Новый дизель мощнее предыдущего: он развивает 163 лошадиные силы вместо 150, а крутящий момент вырос с 350 до 400 Нм.

© Isuzu

© Isuzu

В компании заявляют, что и внедорожник, и пикап, оснащенные новым двигателем и коробкой, стали динамичнее и экономичнее — расход топлива сократился на 10 процентов.

Помимо нового 2,2-литрового агрегата, и Isuzu D-Max, и MU-X предлагаются с дизелем 3.0 Ddi 4JJ3 мощностью 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, который работает в тандеме с шестиступенчатым автоматом, а пикап с этим мотором также можно выбрать с шестиступенчатой «механикой». Полный привод предусмотрен только для машин с трехлитровым дизелем. А те, которые оснащены двигателем 2.2, — заднеприводные.

Старт продаж в Таиланде, производственной родине Isuzu D-Max и MU-X, намечен на 28 ноября. Цены уже объявлены: D-Max 2.2 стоит от 595 тысяч батов (около 1,7 миллиона рублей по актуальному курсу), а MU-X 2.2 — от 1 194 000 батов (3,5 миллиона рублей).