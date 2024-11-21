Прошла премьера кроссовера Hyundai Ioniq 9

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе компания Hyundai показала эквивалент Kia EV9 - трёхрядный электрический кроссовер Ioniq 9.

© Российская газета

Дизайнерский код был обозначен на концепте Seven. В числе особенностей - "пиксельная" светотехника, отсутствие антенны на крыше (её заменяет GPS-трекер под лобовым стеклом), опциональные камеры вместо традиционных зеркал.

Кроссовер имеет огромную колёсную базу - 3130 мм, что на 30 мм, что немало, больше, чем у соплатформенного Kia EV9. Поэтому внутри "Ионика" действительно просторно: доступны 7- и 6-местные версии, во втором случае у кресел второго ряда есть функция поворота.

В салоне всё умеренно цифровизировано: панель приборов и мультимедиа имеют общий корпус, диагональ экрана каждого элемента равна 12 дюймов. В отделке применены экологически чистые материалы: ткань из ПЭТ-бутылок, шерсть, экокожа.

Ещё один интересный момент, который понравится тем, кто любит высокомощные гаджеты: есть два порта USB-C, запитанные не от 12-вольтного аккумулятора, а от тяговой батареи. Мощность портов - 100 Вт.

Вне зависимости от конфигурации двигателей в пол вмонтирована батарея ёмкостью 110,3 кВт·ч. Модель Long Range оснащена одним электродвигателем сзади, выдающим 214 л.с. и 350 Нм, запас хода в данном случае с 19-дюймовыми колёсами составляет примерно 620 км по циклу WLTP.

Полноприводная версия Long Range AWD дополнительно получила электромотор спереди (94 л.с., 255 Нм). На вершине гаммы находится Ioniq 9 Performance, который оснащён парой 214-сильных электродвигателей - по одному спереди и сзади. Такой Ioniq 9 разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды против 6,7 секунды у полноприводного Long Range и 9,4 секунды - у базовой версии. Максимальная скорость у всех модификаций одинаковая - 200 км/ч.

Hyundai Ioniq 9 впервые появится в Корее и США в первой половине 2025 года, а затем выйдет на рынки Европы и других стран до конца года. Цены и спецификации будут объявлены позднее.