Названы регионы с наименьшим количеством аварий

Названы регионы, в которых больше всего безаварийных водителей. По данным Российского союза автостраховщиков, наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года зафиксирована в Москве. В столице почти половина - 49,3% - автовладельцев имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ).

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На втором месте по доле автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, вышел Санкт-Петербург - 46,1%. Также высокая доля водителей, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду отмечена в Московской области - 44,3%, в Пермском крае - 43,6% и в Ленинградской области - 43,6%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, отметив, что средняя доля автовладельцев, имеющих минимальное значение этого коэффициента в целом по стране составляет 34,5%.

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Республике Крым - 3,1%, Республике Дагестан - всего 5%, в Севастополе - 5,3%, в Чеченской республике - 6,5% и в Республике Тыва - 6,9%.

"За год средняя доля автовладельцев России, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за скользящий календарный год, с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года выросла на 4 п.п. и составила 34,5%, это значит, что более трети водителей страны не становились виновниками ДТП последние десять лет. Увеличивающееся количество таких автовладельцев, которые ездят аккуратно и не попадают в ДТП, не только снижает аварийность в регионе в целом, но и стимулирует других ездить более безопасно, соблюдая правила дорожного движения. Несмотря на то, что мы наблюдаем рост доли аккуратных водителей во всех регионах страны, в некоторых она все еще остается критически низкой. Что может свидетельствовать о том, что в этих регионах существует системная проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо высоки риски недобросовестных практик и мошеннических действий", - сказал Евгений Уфимцев.

Долю водителей, имеющих скидку за безаварийную езду по ОСАГО выше среднего по стране также имеют регионы:

Новосибирская область - 41,7%Рязанская область - 40,4%Тюменская область - 39,2%Республика Карелия - 39,2%Кемеровская область - 39%Владимирская область - 39%Красноярский край - 38,9%Томская область - 38,8%Самарская область - 38,8%Вологодская область - 38,7%Челябинская область - 38,4%Свердловская область - 37,5%Калининградская область - 37,5%Новгородская область - 37,5%Тульская область - 37,1%Удмуртская Республика - 37,1%Кировская область - 36,8%Псковская область - 36,6%Ярославская область - 36%Омская область - 35,8%Иркутская область - 35,7%Алтайский край - 35,2%Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 35,1%Тверская область - 35%