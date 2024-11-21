В Ульяновске прошел рестарт бывшего завода Bridgestone

Шинный завод Gisaved в Ульяновске, ранее принадлежавший Bridgestone, возобновил производство, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга "Кордиант".

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Производство на ульяновской площадке стартовало с новой модели летней резины, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. Расширение ассортимента запланировано на 2025 год, в том числе за счёт покрышек Gislaved и зимних шин, которые запустят в серию во второй половине следующего года.

Отмечается, что вся предполагаемая к выпуску продукция прошла необходимые стандартные испытания и сертификации, которые необходимы для начала производства и старта продаж продукции.

Ранее появилась информация, что АО "Кордиант" начнёт производство ультрапремиальных шин.