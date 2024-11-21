Серию кабриолетов Bentley посвятили курортному городку в Калифорнии

Компания Bentley выпустила эксклюзивную серию кабриолетов Continental GT Speed. Всего их четыре, каждый посвящен природе курортного городка Ранчо-Мираж в штате Калифорния и украшен тиснениями в виде топографического рельефа Долины Смерти либо схематического изображения песчаных дюн. Тематическая серия создана ателье Mulliner по заказу американского дилера.

© Motor.ru

Ателье Mulliner вновь решило продемонстрировать свои незаурядные способности и по заказу калифорнийского дилера Bentley Rancho Mirage построило четыре тематических кабриолета Continental GT Speed. Двухдверки стали частью коллекции Expressions of Texture, вдохновленной природой курортного городка Ранчо-Мираж, и могут похватать сатинированной окраской кузова, декоративными накладками салона из природного камня и выполненной методом блинтового тиснения текстурированной обивкой.

© Bentley Rancho Mirage

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley Rancho Mirage

© Bentley

Например, кабриолет цвета Havana оформлен в оттенках земляной палитры. Для обивки его салона использованы два вида кожи — «коньячная» и «опаленный дуб», — а на спинки сидений нанесен топографический рельеф Долины Смерти. Та же самая карта, но уже в 3D, присутствует на ковриках, в то время как переднюю панель украшают вставки Copper Stone и Havana. В свою очередь, Continental GT Speed в цвете Ghost White Pearl навевает мысли о песчаных дюнах, а украшающие его тиснения потребовали более 100 часов работы.

© Bentley Rancho Mirage

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley Rancho Mirage

© Bentley Rancho Mirage

© Bentley Rancho Mirage

Также в коллекцию вошел кабриолет в синем оттенке Peacock Blue с трехцветным углепластиковым декором — машина должна напоминать усыпанное звездами ночное небо — и автомобиль в историческом зеленом колере British Racing Green, символизирующем растительный мир Ранчо-Мираж. По технике никаких изменений не заявлено, и что самое интересное, за основу взяты не новые Continental GT Speed Convertible с гибридной установкой Ultra Performance, а предыдущие, с двигателем W12 6.0. Этот битурбомотор развивает 659 сил и 900 Нм, позволяя разгоняться до ста за 3,6 секунды.