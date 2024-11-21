Специалист Шкуматов: сдавать тест на наркотики при получении прав нет смысла

В России нет необходимости заставлять водителей, которые получают права, сдавать анализы на наркотики. Таким мнением в беседе с НСН поделился член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. По его словам, люди, которые стоят на учете у нарколога или психиатра, и так не смогут получить водительские права. Эксперт подчеркнул, что сотрудники прокуратуры регулярно ведут проверки, чтобы выявлять водителей, которые получили права без медицинских оснований. "Отсутствие противопоказаний у психиатра или нарколога не гарантирует, что в течение десяти лет человек не начнет употреблять что-то запрещенное. Поэтому эта работа прокуратуры постоянная и ежедневная. Справку с собой вы возить не обязаны, от нее мало толку. У нас уже есть рабочий механизм - прокурорское реагирование", - заключил Шкуматов. 21 ноября Mash писал, что в России планируется пересмотреть правила получения медицинской справки для водительских прав. Предполагается, что водителям обязательно придется сдавать анализы на наркотики.