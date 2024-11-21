В России разрешат оформлять ДТП через «Госуслуги»

В Госдуме одобрили проект об оформлении ДТП через «Госуслуги». Законопроект, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение об авариях по европротоколу, принят нижней палатой в первом чтении, сообщает ТАСС. Инструментов станет больше, а значит, водители причастных к происшествию машин будут чаще оформлять электронные документы без привлечения сотрудников полиции, говорится в пояснительной записке.

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Цель проекта — совместить сервис «Госуслуги.Авто» и федеральную информационную систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), чтобы привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн». Инициировало разработку российское правительство.

Три года назад для россиян в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» стало доступно приложение «Госуслуги.Авто». Спустя примерно год — летом 2022-го — в нем заработал сервис «Европротокол онлайн». С его помощью водители могут оформить мелкие дорожно-транспортные происшествия, не дожидаясь сотрудников полиции и не заполняя различные бланки.

Чтобы это сделать, заявитель и все участники аварии должны быть зарегистрированы на «Госуслугах». Также оформить ДТП можно через приложение «Помощник ОСАГО».

С января по сентябрь 2024 года в России произошло 96,3 тысяч дорожных аварий. Это на 1,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Число раненых тоже сократилось, а вот погибших стало больше на 0,6 процента.