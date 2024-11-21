Продажи новых машин в РФ в следующем году могут сократиться на 30%. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов считает, что отечественного производителя должно поддержать государство.

Уже сегодня говорят о прогнозах падения продаж на 21-30% в 2025 году. Такой тревожный сценарий может оправдаться, если ЦБ РФ продолжит повышать учетную ставку.

Руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев рассказал "Автовзгляду", что безграничная поддержка тольяттинского завода вряд ли способна решить проблему падения продаж. По мнению эксперта, в завод вложили уже достаточные ресурсы.

Кроме того, специалист отмечает, что программа льготного кредитования, скорее всего, прекратит свое существование. В это же время доверие к китайскому автопрому постепенно растет. Потому уже совсем скоро россияне будут охотнее выбирать "китайца", чем надеяться на отечественных производителей, уверен он.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в ходе заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике заверил в решимости правительства защищать интересы АвтоВАЗа и всей отечественной автомобильной отрасли, особенно в сегментах В и В+. Также продолжат действовать таможенно-тарифные меры, то есть индексация утильсбора будет способствовать развитию российского автопрома.

Глава АвтоВАЗа заявлял, что утилизационный сбор слабо сдерживает импортных автогигантов. Но, по мнению Канаева, правительство вряд ли пойдет на дополнительные меры для автоимпортеров.