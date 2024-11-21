Минпромторг будет передавать средства от утильсбора автозаводам из России

Минпромторг хочет передавать утильсбор отечественным автозаводам. В России планируют создавать мини-кластеры автопроизводителей, которые будут совместно заниматься разработкой платформ для машин. На разработку универсальной «тележки» в министерстве промышленности и торговли намерены передавать средства, полученные от повышения утилизационного сбора.

«У нас те средства, которые мы зарабатываем на утилизационном сборе, в том числе будут направляться на разработку собственных отечественных платформ автомобилей. Мы должны уходить от просто сборки, пусть и углублённой, локализованной какой-то, к тому, что вся конструкторская документация, всё знание, понимание производства всех деталей должно быть нам понятно», — заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Чиновник отметил, что российские предприятия должны обладать всей документацией, всем «ноу-хау», для чего планируется создать в стране мини-консорциумы и софинансировать их расходы.

По словам Алиханова, если ранее отечественный автопром занимал до 80% рынка, то сегодня порядка 60% продаж приходится на импорт. Поэтому он считает, что необходимо «возвращать ситуацию, которая была до ухода партнёров» и перезапускать сборочные площадки, «но не любой ценой».

Чиновник подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры с потенциальными партнёрами из стран Азии, но на этот раз Россия намерена требовать не только локализации производства, но и предоставления технической документации.